Кемерово, , 06:55 — REGNUM В Кемеровской области за 11 месяцев 2019 года введено в строй 601 тыс. кв. метров жилья, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Как уточнили в департамента строительства области, городские округа ввели 412 тыс. кв. метров, муниципальные районы 189 тыс. кв. метров.

Активнее всего новое жильё строится в региональной столице — городе Кемерове — 192,9 тыс. кв. метров, а также в Новокузнецке — 103,5 тыс. кв. метров, Кемеровском районе — 57,7 тыс. кв. метров.

В Новокузнецком районе с начала года введено 33,2 тыс. кв. метров, в Белове — 20 тыс. кв. метров, в Таштагольском районе — 18,3 тыс. кв. метров.

Слабая динамика по показателю в Тайге — 493 кв. метра, Тяжинском районе — 900 кв. метров, Краснобродском городском округе — 1 тыс. 135 кв. метров и Полысаево — 1 тыс. 436 кв. метров.