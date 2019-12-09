Петропавловск-Камчатский, 9 декабря 2019, 07:00 — REGNUM Новейший сейнер «Командор» передан камчатским морякам на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Траулер «Ленинец», построенный в Калининграде, прибыл на Камчатку
Сейнер построен для Рыболовецкого колхоза имени Ленина. Траулер-сейнер «Командор» стал уже вторым судном, построенным калининградскими судостроителями для рыбаков Камчатки.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на Камчатку в бухту Сероглазка, где базируется Рыболовецкий колхоз им. Ленина, пришёл первый новый траулер, построенный на заводе «Янтарь» для рыбаков Камчатки. Траулер носит имя «Ленинец». Во время перехода он получил от рыбаков оценку «отлично». В честь прихода «Ленинца» в порт рыбаки устроили праздник.