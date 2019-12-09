Хабаровск, , 06:21 — REGNUM В канун Нового года в Хабаровском крае дорожают куриные яйца. В региональном минсельхозе объясняют, что причина — в повышении НДС и паводке в Амурской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА Хабаровский край сегодня, яйца, ещё недавно стоившие в краевой столице 68 рублей, сейчас в продаже уже по 75. На морском побережье региона, в Ванино, стоимость яиц достигает 86 рублей.

Как объяснили в минсельхозе края, причина подорожания в повышении НДС и паводке, накрывшем летом и осенью Амурскую область — основного поставщика кормов для птицеводческих хозяйств Хабаровского края. В результате паводка получено меньше зерна. Имеющиеся запасы зерна тоже пострадали — намокли и заплесневели. Продавцы качественных кормов подняли цены. При этом, как объяснили в министерстве, край компенсирует поставщикам затраты на поставку яиц — из расчета 4 рубля за десяток.

Производства собственных кормов в Хабаровском крае не закрывают потребность. Также на рост цен повлияло то, что в этом году птицефабрики стали плательщиками НДС, от чего раньше были освобождены.

Как сообщало ИА REGNUM, сельское хозяйство Хабаровского края по данным Хабаровскстата, с начала 2019 года демонстрирует падение: производства мяса упало на 45%, молока на 21%.