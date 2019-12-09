Благовещенск, , 06:15 — REGNUM Более 600 амурчан предпенсионного возраста освоили новые профессии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В рамках национального проекта «Демография» для более чем 600 лиц предпенсионного возраста было организовано обучение по целому ряду востребованных специальностей в 58 образовательных учреждениях Приамурья. Ещё 67 жителей региона в 2019 году получали новое образование дистанционно в вузах и колледжах Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

Обучение стартовало в сентябре. «Студентам» было предложено 48 направлений подготовки: оператор ЭВМ, охранник, водитель, повар, кондитер, санитар, машинист, парикмахер и другие. К настоящему моменту 87% учеников уже трудоустроились по освоенным специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке большая часть нацпроектов реализуется в социальной сфере.