Якутск, , 05:21 — REGNUM Власти Якутии намерены оленеводам в возрасте до 35 лет выплачивать подъёмные на улучшение жилищных условий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новая программа «Молодой оленевод» в рамках региональной госпрограммы «Социально-экономическое развитие арктической зоны и коренных малочисленных народов севера Якутии до 2020−2024 годов» включает молодым оленеводам выплату одного миллиона рублей.

«Единовременно будем выдавать по 1 млн рублей на улучшение жилищных условий работникам в возрасте до 35 лет в 2020 году. По условиям программы оленевод должен оставаться в регионе и иметь стаж — первоначально предлагали пять лет, но, скорее всего, снизим до года», — сказал ТАСС замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаил Погодаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе более тысячи постоянных вакансий на Чукотке — оленеводы.