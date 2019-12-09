Владивосток, , 05:09 — REGNUM Транспортные предприятия и владельцы АЗС Дальнего Востока отмечают сложности с приобретением зимнего дизельного топлива, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет РБК, зимнее дизельное топливо можно купить на нефтебазах «Нефтегазхолдинга» и «Роснефти», которым принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в регионе, по приемлемым мелкооптовым ценам. Но из-за недостаточной ёмкости нефтебазы «Роснефти» и загруженности железнодорожной станции, к которой она привязана, регулярно происходит сбой выдачи топлива. Бензовозы вынуждены до 10 часов в сутки простаивать в ожидании дизеля. «Нефтегазхолдинг» отгружает зимнее дизельное топливо по заявкам покупателей всего по 1 тонне в день.

В такой ситуации пользователи прибегают к использованию суррогатного, «печного» дизельного топлива. В прошлом году, по оценкам специалистов, использование суррогатного топлива составило 26% от общего объёма.

Как сообщало ИА REGNUM, мазут и дизельное топливо начнёт с декабря 2019 года швейцарско-нидерландская трейдинговая компания Vitol закупать в Туркмении.