Южно-Сахалинск, , 05:05 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в ходе прямой линии с жителями островного региона на местном телевидении, сообщил, что мост материк — Сахалин может быть построен к 2030 — 2035 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Сахалинской области выразил уверенность, что мост будет построен и назвал причины. Лимаренко считает строительство мостового перехода «логичным». Строительство попадает в планы социально-экономического развития ДФО и развития ДВЖД. Губернатор отметил, что АО РЖД уже ведёт предпроектные работы.

Валерий Лимаренко убеждён, что от положительного решения по строительству моста зависит судьба и будущее Сахалина, поскольку, в случае, если мост будет построен, незамерзающие порты Сахалина — Невельск, Корсаков, Холмск и Поронайск — обретут совершенно иное значение. Строительство моста также будет означать, что через Сахалин смогут проходить грузы из Японии в Европу, вокруг моста смогут возникать различные производства.

Как сообщало ИА REGNUM, споры о том, надо или не надо строить мост Сахалин — материк, в России ведутся уже более 100 лет. Впервые об этом заговорили ещё в царской России, потом строить железнодорожный тоннель начали по указу Иосифа Сталина, но после смерти генералиссимуса стройка была остановлена и заброшена. Вновь о строительстве моста начали говорить уже в постсоветской России, но опять дальше разговоров дело не пошло.