Нижний Новгород, , 03:52 — REGNUM В Нижегородской области власти не оставляют попыток истребовать у ООО «Порт Дуденево» арендованный земельный участок. Не успел суд отказать Федеральному агентству лесного хозяйства в признании недействительным договора аренды, как комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского района потребовал через суд расторгнуть его и освободить земельный участок. Производство по делу временно приостановлено, подробности пока неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск комитетом к ООО был подан в середине октября 2019 года, сумма претензий составляла 127 021 795,09 рубля. Позднее уточнялось, что истец требует взыскания «269 933 руб. 66 коп. задолженности за период с 01.08.2019 по 30.09.2019, 283 руб. 43 коп. пени за период с 21.08.2019 по 30.09.2019 года», а также расторжения договора аренды земельного участка от 1 апреля 2019 года. Потребовал он также обязать освободить земельный участок.

При этом в конце октября суд уже рассматривал спор по данной земле. Истцом выступил Рослесхоз, который требовал расторгнуть аренду, признать недействительными результаты межевания и снять участок с кадастрового учёта. В споре речь шла о наделе общей площадью 4 084 кв. м, который находится в затоне Дуденево (левый берег) и предназначен под площадку для хранения минеральных строительных материалов.

Ответчик в суде признал требование истца, добавив, что считает «неправомерными постановку на кадастровый учёт и предоставление в аренду спорного земельного участка, поскольку на нем находится относящийся к государственной собственности Российской Федерации поверхностный водный объект».

Суд пришёл к выводу «об отсутствии достоверных доказательств наложения лесного и земельного участка», потому требования истца отклонил.

Рослесхоз истребует у нижегородского порта арендованный участок