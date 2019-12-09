Нижний Новгород, 9 декабря 2019, 03:52 — REGNUM В Нижегородской области власти не оставляют попыток истребовать у ООО «Порт Дуденево» арендованный земельный участок. Не успел суд отказать Федеральному агентству лесного хозяйства в признании недействительным договора аренды, как комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Богородского района потребовал через суд расторгнуть его и освободить земельный участок. Производство по делу временно приостановлено, подробности пока неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск комитетом к ООО был подан в середине октября 2019 года, сумма претензий составляла 127 021 795,09 рубля. Позднее уточнялось, что истец требует взыскания «269 933 руб. 66 коп. задолженности за период
При этом в конце октября суд уже рассматривал спор по данной земле. Истцом выступил Рослесхоз, который требовал расторгнуть аренду, признать недействительными результаты межевания и снять участок с кадастрового учёта. В споре речь шла о наделе общей площадью 4 084 кв. м, который находится в затоне Дуденево (левый берег) и предназначен под площадку для хранения минеральных строительных материалов.
Ответчик в суде признал требование истца, добавив, что считает «неправомерными постановку на кадастровый учёт и предоставление в аренду спорного земельного участка, поскольку на нем находится относящийся к государственной собственности Российской Федерации поверхностный водный объект».
Суд пришёл к выводу «об отсутствии достоверных доказательств наложения лесного и земельного участка», потому требования истца отклонил.
Рослесхоз истребует у нижегородского порта арендованный участок
Для справки: ООО «Порт Дуденево» работает с декабря 2014 года в одноимённом селе Богородского района. Владелец и гендиректор — Леонид Постыляков.