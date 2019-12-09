Казань, , 03:27 — REGNUM Арбитражный суд Татарии прекратил производство по делу о банкротстве многопрофильного холдинга — ПАО «Камгэсэнергострой, работающего на рынке строительства свыше 55 лет. По делу было заключено мировое соглашение, по которому должник должен уплатить более 26,428 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО Производственно-монтажная фирма «ПЭК», долг перед которой к моменту судебного заседания превышал 28,318 млн рублей, отказалось частично от претензий, простив должнику проценты в размере 889 тыс. рублей, если тот выплатит оставшийся долг. На сегодня погашена задолженность на 1 млн рублей, остаток долга составляет 26 428 890,18 рубля. Его планируется погасить до 31 мая 2020 года.

«Заявитель 4 декабря 2019 года отказывается от заявления о банкротстве должника», — отмечается в определении суда.

С 9 сентября 2019 года в компании сменился гендиректор. Им стал Ильнар Гильфанов, который является владельцем и директором ООО «Консалтинговая компания Энергопаритет» (работает в области права). Само же ПАО в разные годы выступало соучредителем 83 юрлиц. На сегодня в холдинг входят более десятка «дочек», в числе которых заводы-производители строительных материалов. К одной из них также имеются банкротные претензии — ООО «КамгэсЗЯБ».

Стройхолдинг Татарии, созданный в 1964 году, требуют обанкротить пять фирм

Напомним, банкротства компании, работающей на рынке республики с 1964 года, добивались сразу несколько кредиторов. Подобные попытки делались и в 2017, и в 2018 году.