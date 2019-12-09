Казань, , 03:02 — REGNUM В ходе еженедельного совещания выходного дня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров рассказал о зарплате в агросекторе. От средней по экономике она составляет всего 69% — 24,91 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зяббаров отметил, что за десять месяцев 2019 года средняя зарплата в агропромышленном комплексе республики с учётом пищевой промышленности была 26,5 тыс. рублей, а в сельском хозяйстве — 24,9 тыс. рублей. Относительно такого же периода 2018 года наблюдался рост на 11%. Но по-прежнему в регионе есть районы, где показатели существенно ниже. Например, в Агрызском районе — 15,59 тыс. рублей, Камско-Устьинском — 16,39 тыс. рублей, Верхнеуслонском — 17,79 тыс. рублей.

Относительно данных по Поволжью Татария по уровню зарплат в сельском хозяйстве лишь на четвёртом месте, после Пензенской области (30,6 тыс. рублей), Марий Эл — 27,6 тыс. рублей и Мордовии — 26,9 тыс. рублей. Общеокружной показатель — 23 тыс. рублей. При этом в 2018 году Татария была на две строчки ниже.

Говоря о росте зарплаты в республике Зяббаров отметил, что повысить её уровень удалось за счёт роста денежной выручки в отрасли. В 2019 году объём валовой продукции в регионе планируется на уровне 242 млрд рублей при индексе производства — 103,6%. Денежная выручка по прогнозу должна вырасти на 15%, составив почти 120 млрд рублей.