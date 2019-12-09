Якутск, , 02:56 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев определил пять основных стратегических задач в развитии сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Айсен Николаев на совещании по реализации указа «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Якутии» и вопросам мелиорации сельхозземель выделил пять направлений, в которых 24 мероприятия. При этом, в 2019 году большая часть из них выполнена.

Главное — обеспечить население качественными сельхозпродуктами местного производства — молоком, мясом, картофелем, овощами и яйцам.

Отмечено, что выполняются планы по строительству объектов животноводства. Так, в 2019 году открыли 17 летних ферм, 10 животноводческих ферм, 50 конебаз.

Он акцентировал, что нужно уделять большее внимание правоустанавливающей документации на объекты мелиорации для дальнейшей реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области инвестиции в сельское хозяйство составили 147% к уровню 2018 года.