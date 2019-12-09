Берн, , 02:26 — REGNUM Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В настоящий момент в работе апелляционной комиссии ВТО участвуют три заседателя из семи возможных. 10 декабря у двух из заседателей истекает второй и последний срок полномочий. Это может остановить функционирование апелляционного органа ВТО поскольку для его работы необходимо как минимум три представителя. В свою очередь, прекращение работы органа по разрешению споров приведет к недееспособности всей ВТО.

Автор Der Spiegel отмечает, что в настоящее время ВТО мешает Трампу добиваться более выгодных для США торговых условий. Журналист считает, что американский президент сделает все, чтобы остановить работу ВТО, чем США занимаются на протяжении уже двух лет, блокируя процесс выбора новых членов. Прекращение деятельности ВТО приведет к отмене действующих правил мировой торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября министр внешней торговли Швеции Анна Халлберг заявила, что заседание Апелляционного органа, которое состоится 11 декабря, может оказаться провальным из-за действий США. Она выразила опасение, что дальнейшая блокировка деятельности ВТО ухудшит экономическое состояние Швеции.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назначил Лякишева постпредом РФ при ВТО