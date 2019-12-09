Мурманск, , 01:07 — REGNUM Использование отпарных газов, образующихся при хранении СПГ, будет нецелесообразным при газификации Мурманской области. Об этом говорится в ноябрьском отчете «Сколково».

"Часто можно слышать, что для газификации области будут использоваться отпарные газы (BOG), образующиеся при хранении СПГ. Однако, использование отпарных газов является технически сложным и очень часто экономически нецелесообразным решением, — говорится в документе. — Во-первых, при использовании газа на объектах тепло и энергоснабжения требуется газ определенного качества, давления и в гарантированном объеме. Образование отпарных газов зависит не только от выбранной конструкции хранилища, но и от интенсивности его использования для перевалки СПГ, и, конечно, от температуры окружающей среды. Поэтому любое решение о газификации за счет отпарных газов без регазификационных мощностей не обеспечит требуемого уровня надежности газоснабжения».

Кроме того, состав отпарного газа может сильно отличаться во времени за счет того, что в первую очередь происходит испарение азота и метана, позже в составе отпарного газа начинает расти доля тяжелых углеводородов. Такой эффект изменения состава СПГ и отпарных газов хорошо изучен и называется «выветривание» или «старение».

В-третьих, образующиеся отпарные газы имеют низкое давление, поэтому требуется компрессорное оборудование для повышения давления перед поставкой в сеть. Это надежный способ, но более энергозатратный, нежели регазификация СПГ, находящегося под давлением.

Именно поэтому, как отметили в «Сколково», в конце лета 2019 года «НОВАТЭК» заявил о газификации двух населенных пунктов в губе Ура с использование традиционной схемы: малотоннажный газовоз, который будет поставлять СПГ с хранилища на береговые объекты хранения, и терминал регазификации СПГ для поставки газа потребителю.

Напомним, проект строительства терминала СПГ власти Мурманской области рассматривают как одну из основных возможностей уйти от мазутозависимости. По данным «Сколково», использование СПГ для газификации позволит заместить до 177 тыс. тонн нефтепродуктов и более 1 тыс. тонн угля на объектах теплоснабжения Мурманской области. Для замещения потребуется около 150 тыс. тонн СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас 80% топлива, используемого в Мурманской области для производства теплоэнергии, составляет мазут. В прошлом году его цена выросла более чем в полтора раза, что потребовало от бюджета региона выделить за два года дополнительно 18 млрд рублей на компенсацию расходов теплопроизводителей. В этом году федерация выделила более 5 млрд рублей на закупку мазута. При этом председатель правительства Дмитрий Медведев поторопил мурманского губернатора с поиском решения этой проблемы. «Дорожную карту» по выходу из ситуации в регионе должны принять до конца года.