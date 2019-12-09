Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 00:02 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске гран-при конкурса «Человек года» получил девятиклассник-предприниматель, заработавший миллион рублей. Об этом сообщает газета «Красный Север».

Конкурс «Человек года» проводит телеканал «Ноябрьск 24». Девятиклассника Александра Матчинина наградили этим почётным званием жители города.

Бизнес 15-летнего Александра на значках начался год назад со стартового капитала в пять тысяч рублей. Его мать стала помощником в оформлении документов и уплаты налогов. Александр генерирует идеи значков, разрабатывает макеты и стратегию маркетинга. Его продукция заинтересовала уже иностранных заказчиков.

Александр помимо бизнеса, занимается в двух школах — общеобразовательной и музыкальной. Однако в будущем юноша собирается получить техническую специальность.