Москва, , 21:35 — REGNUM Итоги переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 ноября в Сочи по размеру компенсации за «некачественную нефть», которая поступала в республику некоторое время в апреле текущего года, приняты исходя из российского понимания ее сути.

Так прокомментировал обнародованный послом Белоруссии в России Владимиром Семашко размер компенсации со стороны России за некачественную нефть шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Озвученная сегодня послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко сумма компенсации со стороны России за поставленную в республику в апреле некачественную нефть всего в 70 млн долларов говорит о том, что российское видение этой проблемы оказалось правильным.

Напомню, что 11 мая при посещении комплекса «Студенческая деревня» президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ущерб составляет якобы сотни миллионов долларов. Работа специалистов и проведенная экспертиза показали, что никакой речи о сотнях миллионов долларов идти не может, только 70 млн долларов.

Что такое 70 млн долларов в переводе на количество нефти? Это, собственно говоря, только 25 поездов по 50 вагонов. Это всего около 75 тысяч тонн нефти, или менее 0,3% от общего количества нефти, поставляемой в республику. То есть для России эта цифра, на фоне общих объемов торговли нефтью даже с республикой, просто незаметна», — отметил эксперт.