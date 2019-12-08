Минск, , 19:43 — REGNUM Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Белоруссия планирует получить от России компенсацию за поставку по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти в размере $70 млн. Об этом 8 декабря он сообщил в эфире «Sputnik Беларуссии».

По его словам, данный вопрос был затронут накануне, 7 декабря, на переговорах лидеров двух стран в Сочи — Владимира Путина и Александра Лукошенко. Переговоры, продолжавшиеся больше пяти часов, были посвящены углублению двусторонних отношений, особенно в вопросе создания союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Белоруссия надеется, что уже в ближайшее время ситуация с компенсацией Минску за некондиционную нефть, поставленную из России весной 2019 гола, прояснится.

Напомним, в апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. В России по данному факту было начато расследование. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

Добавим, что выгоду, недополученную белорусским оператором нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» из-за крупнейшего нефтяным загрязнением главного нефтепровода России, Белоруссия оценила в 1,5 млрд рублей ($23,7 млн).

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