Сургут, Югра, , 16:47 — REGNUM В двух городах Югры — Сургуте и Нижневартовске — 8 декабря 2019 года прошли митинги обманутых дольщиков. На протестную акцию в Сургуте вышли люди, не получившие свои квадратные метры в ЖК «Любимый», сообщает «СИА-Пресс».

Участница протеста заявила изданию, что строительство ЖК «Любимый» в Сургуте заморожено из-за того, что застройщика ООО «ДЭП» не признают банкротом. По закону, лишь при банкротстве застройщика дом либо достраивается, либо обманутым дольщикам предоставляется компенсационная выплата.

«Люди уже готовы пойти на крайние меры! Если в декабре ничего не решится, в январе будет бунт», — говорит обманутая дольщица.

Напомним, в Нижневартовске дольщики жалуются, что строительство дома микрорайоне № 16а заморожено до признания ООО «Артель» банкротом.

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