8 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Анна Мейзер, , 17:21 — REGNUM Управление Севером

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

В Мурманске к лету 2020 года начнет работу центр управления судоходством на акватории Северного морского пути (СМП). Об этом в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который прошел на минувшей неделе в Петербурге, сообщил заместитель директора — начальник Управления операционного управления и обеспечения мореплавания Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Александр Ольшевский, пишет ТАСС.

Центр, который будет функционировать при ФГУП «Атомфлот», займется обеспечением мореплавателей и судовладельцев информацией, ледовой проводкой, а также специалисты центра будут давать рекомендации по маршрутам следования в зависимости от ледовых условий на Севморпути.

Во времена СССР управлением судоходства в Арктике занимались два центра — по одному на Западе и Востоке страны. Однако в «Росатоме» уверены, что сейчас один штаб в Мурманске сможет справиться со всем объемом работы. «Сейчас есть технические возможности, связь есть, поэтому хватит одного центра. Он должен обеспечивать круглосуточное круглогодичное несение вахты», — заявил Александр Ольшевский.

Мурманск aristidov

Для центра управления судоходством создается специальное программное обеспечение, прорабатываются каналы для сбора информации. Кроме этого, как заявил Ольшевский, необходимо утверждение свода правил плавания в акватории Севморпути. Совместно с Минтрансом «Росатом» завершает подготовку проекта правил судоходства в Арктике для предоставления в правительство.

Напомним, что по состоянию на 15 ноября 2019 года объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути (СМП) превысил 26 млн тонн. Согласно указу президента России Владимира Путина, к 2024 году данный показатель должен вырасти до 80 млн тонн.

На пути к контейнерной линии

В конце ноября группа «Дело» Сергея Шишкарева стала победителем аукциона РЖД по продаже 50% плюс двух акций «Трансконтейнера». А уже на этой неделе стало известно, что «Росатом» (через «Атомный энергопромышленный комплекс») станет совладельцем группы, точнее, ее головной компании — ООО «Управляющая компания «Дело». Планируется, что стороны займутся совместным развитием перевозок Севморпути — на базе логистических активов «Росатома» и группы «Дело», согласно планам, будет создана контейнерная арктическая линия, о которой ранее сообщали в госкорпорации. «Росатом» хочет перевозить грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, причем часть грузов должна быть перехвачена с южных маршрутов — через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и Гибралтарский пролив.

Как неоднократно писали авторы ИА REGNUM, несмотря на то что путь через Север короче, чем через Юг, ситуацию с перевозками по Севморпути усложняет ледовая обстановка, которая не позволяет гарантировать точное прибытие груза в срок. Как ранее отмечал в комментарии агентству председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин, транспортировка грузов по СМП «по-прежнему несет в себе определенные риски, и магистраль пока объективно не готова к регулярным перевозкам». Одним из рисков может стать искусственно созданная конкуренция между российскими маршрутами — перевозкой груза из Азии в Европу по сети РЖД и Севморпутем, которая не позволит добиться высоких результатов ни в одном, ни во втором направлении.

Не только из Азии

«Дочка» РЖД — компания «РЖД Логистика» осуществила перевозку первого транзитного контейнера из Европы в Японию по территории Российской Федерации в рамках сервиса Trans-Siberian LandBridge. Тестовый 40-футовый контейнер с грузом отправился из города Гамбург в Германии в порт Иокогамы, Япония, и общее время в пути составило 22 дня. «С конца мая этого года в рамках сервиса Trans-Siberian LandBridge мы организуем транзитные перевозки из Японии и Кореи в Европу через Дальний Восток России по Транссибу. И запуск отправок в обратном направлении с Запада на Восток — логичное продолжение развития нашего многообещающего логистического продукта», — заявил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

Контейнер был оснащен датчиками температуры, уровня влажности и вибрации, чтобы заказчик смог убедиться в безопасности и качестве перевозок. Маршрут проходил через погранпереход Малашевиче-Брест, затем по территории Белоруссии и России до Владивостока. Из порта контейнера был отправлен по морю до пункта назначения. Мультимодальный транзитный сервис Trans-Siberian LandBridge был создан для ускоренной доставки грузов в контейнерах из Японии в Европу и в обратном направлении через порты Дальнего Востока и Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Перевозка контейнеров по железной дороге +

Как ранее писал ИА REGNUM, новые сервисы по доставке грузов из Азии в Европу и обратно являются одним из наиболее бурно развивающихся направлений, так как спрос на такие услуги постоянно растет. Новые маршруты и регулярные отправки налаживают такие компании, как Fesсo, «Евросиб» и другие.

Всему виной конъюнктура

Белоруссия сократила объемы транзитных перевозок через Литву из-за снижения производства удобрений. Об этом сообщили пресс-служба министерства транспорта прибалтийской республик. Причина сокращения объемов производства заключается в ослаблении мирового спроса на удобрения. Однако в Минтрансе Литвы сообщают, что сокращение транзитных перевозок должно быть компенсировано увеличением внутренних перевозок. На фоне ухода российских грузов из Прибалтики, Латвия, Литва, Эстония, ведут борьбу за белорусский транзит. Несмотря на сокращение объемов поставок некоторых типов грузов (за первые три квартала 2019 года в сообщении между Белоруссией и Латвией было перевезено 18,4 млн т грузов, что на 16,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), а также агрессивную политическую позицию в отношении Белорусской атомной электростанции, Литва сохраняет лидерство по привлечению грузов из соседней республики. Ранее председатель правления ГАО Latvijas dzelzcels (LDz) Марис Клейнбергс и руководитель Белорусской железной дороги Владимир Морозов договорились о развитии сотрудничества между компаниями и совместном привлечении новых грузов, сообщило агентство LETA. БЖД и ЛЖД намерены привлекать новые грузы, диверсифицировать грузовую базу, а также разрабатывать новые логистические предложения и конкурентоспособную тарифную политику.

Роль геополитики и убытки Rail Baltica

«Проект Rail Baltica имеет геополитическое значение для всей Прибалтики. Особенно в контексте потенциального сотрудничества с нашими натовскими союзниками», — заявил в среду, 4 декабря, по итогам народнохозяйственной комиссии Сейма Латвии депутат Кришьянис Фелдманс, сообщило «Sputnik Латвия».

Продвижение идеи того, что Rail Baltica несет политическое значение, оказывается особенно актуальной, когда магистрали обещают миллиардные убытки. «Отрицательная доходность дороги прогнозируется даже в случае, если показатели (по перевозкам — прим. ред.) будут такими, как в расчетах», — рассказала ученый Ольга Питерина в комментарии изданию. Ожидается, что результат коммерческой деятельности Rail Baltica оценивается в минус 4 млрд евро.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Примечательно, что виновником неудачи называют британскую аудиторско-консалтинговую компанию Ernst & Young. В 2017 году аналитики прогнозировали проекту 4 млн пассажиров, 15 млн тонн грузов к 2026 году и прибыль в размере 16 млрд евро.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Несмотря на евроинтеграцию, транспортная сфера Прибалтийских стран до сих пор завязана на экономике России (и частично Белоруссии — в Литве) и тех потоках грузов, которые следуют к портам Латвии, Литвы или Эстонии из РФ.