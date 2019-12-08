Казань, , 12:43 — REGNUM Во время новогодних праздников из Казани пустят дополнительные поезда в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Повышенный спрос обеспечат более 1,4 тыс. рейсов, сообщили ИА REGNUM в мэрии Казани.

Увеличенное число железнодорожных составов будет работать между указанными городами с 25 декабря по 13 января. Максимальная концентрация межрегионального сообщения запланирована на 28 декабря — 8 января. Наиболее значительно вырастет число поездов из Казани в столицу и в обратном направлении.

ИА REGNUM напоминает, железнодорожный вокзал Казани является одним из самых загруженных в России. Так, по оценке РЖД, в 2018 году пассажиропоток пригородного сообщения составил 1,645 млн пассажиров, услугами поездов дальнего следования воспользовались 2,679 млн граждан.