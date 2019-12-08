Йошкар-Ола, , 12:28 — REGNUM Глава Марий Александр Евстифеев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристской и культурной сферах. Об этом ИА REGNUM сообщили в марийском правительстве.

По словам Куйвашева, у регионов немало точек соприкосновения и возможностей для развития межрегиональной промышленной кооперации. Кроме того, есть перспективы углубления партнерства в социальной сфере — в образовании, здравоохранении и культуре.

Глава Марий Эл выразил уверенность, что партнёрские отношения между субъектами будет в дальнейшем развиваться.

По данным свердловского правительства, на территории Свердловской области проживают около 24 тыс. марийцев. В основном поселения этой национальности расположены в сельских районах Среднего Урала — Артинском, Ачитском, Красноуфимском. Кроме того, в регионе функционируют несколько национально-культурных марийских организаций.