Курган, , 10:58 — REGNUM В Курганской области в период с 1 января по 5 декабря 2019 года уничтожено 87,84 тонн аграрной продукции, запрещённой к ввозу на территорию России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Курганской области.

Фрукты и овощи были арестованы в ходе совместной работы с Тюменской таможней на государственной границе с Казахстаном и на трассах региона.

В 19 случаях было невозможно установить происхождение фруктов и овощей. Два раза были выявлены груши из Бельгии, дважды — из Польши, один раз попалась смешанная партия из Польши и Нидерландов.

«Санкционная» сельхозпродукция уничтожена механическим способом на мусорных полигонах Зауралья.