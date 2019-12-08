Тегеран, , 10:53 — REGNUM Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани представил парламенту страны проект «бюджета сопротивления» санкциям со стороны США на следующий финансовый год, который в Иране начинается в марте 2020 года.

«В следующем году, как и в этом, наш бюджет — это бюджет противодействия и сопротивления санкциям», — сказал Рухани.

Президент пояснил, что бюджет на будущий финансовый год был разработан с уходом от опоры на доходы от нефти в условиях тяжелейших санкци со стороны США.

Напомним, что власти США после одностороннего отказа от участия в сделке по иранской ядерной программе, восстановили свой режим санкций против Ирана. Американские власти добиваются того, чтобы иранскую нефть не покупала ни одна страна в мире.