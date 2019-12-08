Курган, , 09:26 — REGNUM В Курганской области на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) появилось три новых резидента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте экономического развития.

Резидентом ТОСЭР «Катайск» стало ООО «Катайский комбикормовый завод». Здесь планируется создать 18 рабочих мест и привлечь 66,1 млн рублей инвестиций.

В ТОСЭР «Далматово» появилось ООО «Далматовское хлебоприемное предприятие» с агротехническими услугами. Данный инвестпроект привлечёт 6,4 млн рублей и должен организовать 14 новых рабочих мест.

В ТОСЭР «Варгаши» вошло ООО «Инженерно-конструкторский сервис», где займутся лазерной и термической обработки материалов. Планируется создание 21 рабочего места и привлечением не менее 31,75 млн рублей инвестиций.

Все три предприятия зарегистрированы в реестре резидентов ТОСЭР моногородов Министерством экономического развития России.

Отмечается, что для получения статуса резидента ТОСЭР предприятию необходима регистрация и ведение бизнеса на территории моногорода, инвестиционный проект с условием создания в первый год работы не менее 10 рабочих мест и привлечение не менее 2,5 млн рублей капитальных вложений.

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