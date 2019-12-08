Киев, , 09:17 — REGNUM Украина планирует в следующем году получить в бюджет 12 млрд гривен от приватизации. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина, опубликованном 7 декабря.

Гончарук сообщил, что планируется так называемая малая и большая приватизации. От каждой из них в бюджет должно поступить по шесть миллиардов гривен. Глава правительства не стал уточнять, какие предприятия войдут в список, подлежащих к приватизации, но отметил, что в этом списке есть «Центрэнерго» (один из ведущих производителей электроэнергии на Украине — ИА REGNUM).

В отношении «Центрэнерго», глава украинского правительства также выразил надежду, что в приватизации этого предприятия примут участие иностранные инвесторы. «Мы точно будем делать все от нас зависящее, чтобы в конкурсе (по приватизации «Центрэнерго» — ИА REGNUM) принимали участие как можно больше иностранных компаний. Нам нужны иностранные инвестиции», — отметил премьер.

«Могу лишь сказать, что задача — максимально ускорить процессы подготовки к приватизации без потери качества. ФГИУ (фонд государственного имущества Украины — ИА REGNUM) увеличил свои возможности и способность готовить эти объекты. Что будет продано первым, что вторым, что третьим, мне сказать трудно. Но 6 млрд гривен — не космическая цифра», — подчеркнул Гончарук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине недавно было продано три крупных государственных объекта, один из которых — это оптовый рынок в Киевской области.

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