Киев, , 08:04 — REGNUM Власти Украины и Международный валютный фонд договорились о выделении Киеву нового кредита на $5,5 млрд. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Она рассказала, что провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались параметры нового кредита.

«Я рада отметить, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями (Украины — ИА REGNUM) о политике, которая ляжет в основу нового трехлетнего соглашения о кредитовании на 4 миллиарда единиц специальных прав заимствования», — сказала Георгиева.

Согласно текущему курсу, 4 млрд специальных прав заимствования — это $5,5 млрд.

Достигнутое соглашение должно быть одобрено руководством МВФ и советом управляющих фонда, отметила Георгиева.

Также она рассказала, что в ходе разговора с Зеленским они сошлись во мнении, что экономический успех Украины критически зависит от укрепления верховенства права, а также улучшения судебной системы и сокращении роли «специальных интересов» в экономике.

Кроме того, Георгиева призвала Зеленского защитить те завоевания», достигнутые в очищении банковской системы Украины. Также властям Украины следует возместить убытки налогоплательщиков из-за санации банков.