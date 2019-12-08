Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 00:20 — REGNUM На Ямале не первый год не могут продать эксклюзивную фигуру Деда Мороза. Об этом в новоуренгойском магазине сообщили газете «Красный Север».

Как пояснили изданию в салоне новогодних игрушек Нового Уренгоя, популярностью у жителей города пользуются кошки, собаки и шары российского производства из небьющегося стекла стоимостью от 50 до 100 рублей.

Авторские новогодние игрушки в газовой столице Ямала продаются за 300 рублей. Искусственная ёлка обойдётся в 30 тыс. рублей.

Но эксклюзивного метрового Деда Мороза стоимостью в 50 тыс. рублей, чей кафтан расшит бисером и золотой нитью в салоне не могут продать не первый год.