Ханты-Мансийск, , 22:58 — REGNUM Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа дотирует стоимость железнодорожных билетов для пассажиров до 74%. Об этом говорилось при подписании соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожных перевозок между правительством Югры и ОАО «РЖД» на 2020 — 2022 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой в регионе субсидируется девять маршрутов пригородных железнодорожных перевозок.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение скрепило обязательства сторон по инвестиционным проектам по реконструкции двух и строительству одного вокзалов в ХМАО.

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