Ханты-Мансийск, , 22:31 — REGNUM Правительство Югры и Российские железные дороги документально закрепили обязательства по совместным инвестиционным проектам по реконструкции двух и реконструкции одного вокзалов региона. В Сургуте 7 декабря 2019 года состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта между автономным округом и ОАО «РЖД» на 2020 — 2022 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Железнодорожный вокзал. Сургут Wild Child

Были решены вопросы по вокзалам в Сургуте и Пыть-Яхе. Как отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова, проекты уже согласованы.

«За счёт окружного бюджета будет создана инфраструктура, необходимая для реконструированных вокзалов. И мы завершим строительство железнодорожного вокзала в Нягани, введя в 2020 году в строй, передадим его его в эксплуатацию Российским железным дорогам», — сказала губернатор Югры. в сообщила глава Югры.

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников пообещал со стороны ОАО «РЖД» в начале 2020 года завершить аукционы для старта строительства.

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