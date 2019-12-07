Киев, , 19:35 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.

«Нулевой вариант — это прежде всего выполнить решения арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед «Нафтогазом» равнялась нулю», — написал он, напомнив, что согласно решению Стокгольмского арбитража Газпром должен выплатить украинской стороне $2,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство России и российской госкорпорации Газпром неоднократно предлагали «Нафтогазу» и украинскому руководству обнулить все взаимные претензии по газу, так как претензии со стороны Украины носят абсурдный характер.

Более того, российская сторона подчеркивала, что обнуление взаимных претензий — это непременное условие заключения нового транзитного контракта между РФ и Украиной.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решения по спорам Газпрома и «Нафтогаза».

В соответствии с первым, решение было принято в пользу российской компании, по второму — в пользу украинской. В результате взаимозачёта по этим решениям получилось, что российская корпорация должна выплатить украинской компании $2,6 млрд.

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