Курган, , 18:23 — REGNUM В Курганской области 23 декабря 2019 года пройдёт распродажа имущества «Зауральского кузнечно-литейного завода». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Среди лотов — нежилые помещения от 10 млн до 120 тыс. рублей, а также земельный участок в селе Арлагуль Лебяжьевского района за 8 млн рублей, земля в Кетовском районе за 39 млн рублей и участок в Куртамышском районе 19, 5 млн.рублей.

Кроме того, выставлены лоты зерноуборочных комбайнов, автомобиль «Тойота Камри», грузовики «Вольво» и «КамАЗ».

ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» производит заготовки и комплектующие для ПАО «Курганмашзавод». Численность сотрудников составляет около двух тысяч человек. Предприятие задолжало налоговой инспекции 52 млн рублей. УФНС пыталась обанкротить завод, однако в конце октября 2019 года Арбитражный суд отказал налоговой в иске.

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