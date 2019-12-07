Москва, , 16:49 — REGNUM Корпорация «Российские космические системы» (РКС) стала участником Московского инновационного кластера. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

«Мы рады, что один из лидеров в области космического приборостроения, создатель глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) присоединился к Московскому инновационному кластеру», — заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, новые проекты, которые будут реализованы совместно со столичным кластером, позволят выйти российской науке и технике на лидирующие позиции в мире.

Напомним, в ноябре пресс-служба столичной мэрии сообщала, что к Московскому инновационному кластеру присоединилось более 340 российских компаний, среди которых «Сколково», научно-исследовательский центр «Курчатовский институт», московские технопарки «Строгино» и «Слава», а также малые и средние предприятия, научные центры ведущих вузов страны.

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