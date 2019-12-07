Рига, , 16:14 — REGNUM Инфраструктурный проект по железнодорожному соединению Скандинавии и Западной Европы через страны Прибалтики с изменением ширины колеи, смета которого составляет 6 млрд евро станет убыточным, сообщил портал mixnews.lv.

Докторат Балтийской международной академии Ольга Питерина подвергла критике предварительные расчёты эффективности Rail Baltica, сделанные аудиторами из компании Ernst&Young.

По данным счетной палаты самого ЕС практикой для всех реализуемых объединением инфраструктурных проектов является удорожание их стоимость за время реализации на 44−78%. То есть вместо 6 млрд Rail Baltica обойдётся в районе 9, а, наверняка, ещё выше. И тут возникает вопрос — кто, чей бюджет, в итоге оплатит рост цены? Главный момент состоит в том, что отрицательная доходность самой дороги уже присутствует в расчётах и заложена в потенциальных объёмах грузо‑ и пассажирских перевозок.

Более того, в сегодняшнюю смету Rail Baltica не включены затраты на приобретение и эксплуатацию подвижного состава и выкуп прилегающих к трассе земельных участков.

Ольга Питерина обращает внимание на то, что в 2015 году по настоянию ЕС был изменён закон ЛР «О железнодорожном транспорте». Новая редакция обязывает государство гасить убытки операторов Rail Baltica в течение 5 лет после ввода дороги в эксплуатацию. А значит ещё четыре года назад в Евросоюзе отлично понимали, что проект убыточен, и переложили бремя его содержания на бюджеты стран участниц.