Рига, , 16:12 — REGNUM Совет по общественному транспорту утвердил решение о повышение цен билетов на региональных маршрутах, пишет портал Dienas Business.

С середины января 2020 цена билета на автобусах перевозящих пассажиров по региональным маршрутам вырастет на 10 евроцентов, в поездах от 10 до 20 евроцентов, в зависимости от региона.

Одновременно с этим будет расширена число категорий граждан, имеющих право на льготный проезд и увеличена скидка для билетов приобретённых через интернет.

Тарифы на билеты по региональным маршрутам не пересматривались с 2012 года, за это время затратная часть для автобусных перевозок выросла на 14%, а для поездов на 30%. В настоящий момент в Латвии доходы от продажи билетов компенсируют только 46% затрат перевозчиков, остальное дотируется через муниципальные и республиканский бюджет.