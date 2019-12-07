Калуга, , 15:16 — REGNUM В Калуге 264 бывшим работникам организации-банкрота ЗАО «Розовый сад» выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 23 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Ранее в целях восстановления трудовых прав работников руководителю организации, конкурсному управляющему неоднократно вносились представления, в суд направлено более 300 заявлений о взыскании задолженности по оплате труда, по постановлениям прокурора генеральный директор общества привлечен к административной ответственности по факту невыплаты заработной платы.

Напомним, просроченная задолженность по заработной плате в России в октябре 2019 года увеличилась на 3,3% в годовом выражении и на 1 ноября составила 2 млрд 638 млн рублей, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

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