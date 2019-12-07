Москва, , 12:55 — REGNUM В Министерстве экономического развития РФ прошло второе заседание членов рабочей группы по возможным изменениям законодательства в туробласти. Обсуждали проект закона об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников и перечень нормативно-правовых актов, которые нужно отменить, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Сопредседатель рабочей группы Сергей Шпилько так прокомментировал проект: «Существуют разные мнения по поводу отдельных аспектов этого нормативного акта, но аттестация гидов — практика, широко распространенная за рубежом. В целом, члены рабочей группы выступили в поддержку законопроекта». Добавим, что в ходе заседания члены рабочей группы смогли прийти к согласию в том, какие сферы законодательства должны первыми попасть под гильотину: деятельность туроператоров в сфере выездного туризма и деятельность аккредитованных организаций, выставляющих рейтинг местам размещения и курортам.

Сейчас группа будет работать над этими двумя вопросами, но, как отмечают ее члены, это только начало. Все законодательство в туристической сфере требует оценки и пересмотра.