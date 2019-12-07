Брюссель, , 12:24 — REGNUM Главы финансовых ведомств стран Евросоюза решили, что глобальные проекты стейблкоинов (криптовалюты, привязанной к запасам обычных валют) не могут быть одобрены на территории ЕС до проработки соответствующего законодательства. Об этом сообщает Reuters.

Министры финансов стран ЕС выступили с совместным заявлением после совещания в Брюсселе. Они признали, что разрешение на использование частных цифровых валют, таких как разрабатываемая Libra от компании Facebook, чревато высокими рисками для финансовой системы.

«Ни одно глобальное соглашение о стабильной валюте не должно начинать действовать в Европейском Союзе до тех пор, пока правовые, нормативные и надзорные проблемы и риски не будут должным образом определены и устранены», — говорится в совместном заявлении.

Министры отметили, что безопасной альтернативой частным криптовалютным проектам может стать государственная цифровая валюта, разработка которой ведётся в Европейском центральном банке.

Напомним, американская компания Facebook представила планы по запуску криптовалюты Libra летом 2019 года. Для реализации этого проекта была создана одноимённая ассоциация, в которую вошли крупные международные компании.

Проект Facebook был раскритикован представителями правительств ряда стран, включая Германию и Францию. После этого из ассоциации Libra вышли компании-операторы платёжных систем Visa, MasterCard и PayPal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре специальная рабочая группа стран «Большой семёрки» G7 выпустила доклад о возможных рисках при запуске криптовалюты Libra и других подобных проектов. В докладе говорится, что стейблкоины могут усложнить борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием террористических организаций, а также дестабилизировать государственные финансовые системы.

Читайте ранее в этом сюжете: Французский министр объяснил, чем опасна криптовалюта от Facebook