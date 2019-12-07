Анкара, , 12:18 — REGNUM Владельцы и менеджмент турецких отелей не доверяют туроператорам и просят вносить оплату сильно заранее, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Новое требование было вызвано большими потерями от внезапного банкротства британского туроператора Thomas Cook. Эксперты решили выяснить, отразится ли новое требование как-то на ценах и прочих условиях предоставления услуги для россиян. Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин пояснил, что, во-первых, на 2020 год все контракты уже заключены, так что какие-то изменения могут возникнуть только в 2021 году. Но и далее, он убежден, ничего принципиально не изменится — это недоверие адресовано в первую очередь европейским туроператорам, а не российским.

С Россией турецкие отели «были осторожны всегда», и для европейских фирм раньше существовало значительно больше долгих отсрочек в отношении оплаты. Теперь этому может прийти конец.