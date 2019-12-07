Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Сенатор США и кандидат в президенты Элизабет Уоррен разрабатывает законопроект, предусматривающий запрет на слияние компаний с годовым доходом более $15 млрд. Об этом сообщает CNBC.

Элизабет Уоррен разрабатывает законопроект совместно с членом палаты представителей Дэвидом Сициллином. Предлагаемый законопроект запретит слияние двух компаний с годовым доходом более $15 млрд каждая, а также усложнит приобретение других компаний корпорациями с годовым доходом более $40 млрд.

Издание отмечает, что меры, предлагаемые возможным кандидатом в президенты США от Демократической партии, не встретили поддержки у республиканцев. В частности, разрабатываемый законопроект раскритиковал член Республиканской партии США Гровер Норквист.

Он отметил, что предложение Уоррен основывается на представлениях начала XX века, тогда как в настоящее время экономика США основывается на крупных корпорациях.

«Мы живём уже не во время небольших конкурирующих компаний… Это [разрабатываемый законопроект] основывается на представлениях 1910-х годов», — прокомментировал Норквист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Элизабет Уоррен пообещала в случае победы на президентских выборах в США не только ужесточить антимонопольное законодательство, но и добиться пересмотра уже состоявшихся сделок по слиянию крупных компаний, включая объединение Facebook, WhatsApp и Instagram.

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