Курган, , 10:20 — REGNUM В Курганской области на общественных слушаниях по региональному бюджету на 2020 и последующие 2021−2022 годы от транспортников прозвучало предложение субсидировать пассажирские автобусные перевозки, по примеру железнодорожных перевозок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента.

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов отметил, что субсидирование железнодорожных перевозок предусмотрено федеральным законодательством, в отличие от автобусных. Но в перспективе, в зависимости от бюджетных доходов, к данному вопросу можно будет вернуться.

По данным регионального департамента экономического развития пассажирооборот автомобильного транспорта за 10 месяцев 2019 года снизился на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Отмечается, что парламентарии Зауралья планируют принять бюджет не позднее 16 декабря 2019 года.