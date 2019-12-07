Амстердам, , 09:59 — REGNUM Налоговая служба Нидерландов сообщает об увеличении количества фишинга и предупреждает получателей таких сообщений не платить. В мейлах и смс-сообщениях получателям предлагают оплатить якобы имеющиеся у них неоплаченные счета.

Согласно данным Налоговой службы, в среднем она получает около 40 сообщений о поддельных извещениях. На прошлой неделе таких извещений оказалось 500, а в минувший понедельник — 1000.

Налоговая служба рекомендует получателям немедленно удалять такие извещения и уточняет, что она никогда не пользуется электронной почтой или sms для предложений об оплате счетов.