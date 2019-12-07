7 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

Проект реконструкции СКК подверстан под чемпионат мира по хоккею 2023 года, и чтобы успеть, полагают чиновники, формулировки следует оставить как есть, и не усложнять единственному инвестору задачу. Иное значило бы «выстрелить себе в ногу».

Карина Саввина, , 12:02 — REGNUM Барахолка вместо шедевра

СКК «Петербургский» Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2014 СКК «Петербургский», возведенный к Олимпиаде в 1979 году, но давно превратившийся из спортивной арены в барахолку, почти уплыл в частные руки. Так Петербург мог бы вообще утратить всякое влияние на эту территорию. Но этого не произошло. В середине 2010-х хоккейный клуб «СКА» высказал желание модернизировать арену бесплатно — за счет строительства вокруг многоквартирных домов. В 2017 году на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение о намерениях. Местные жители возмутились уплотнительной застройке в зеленой зоне — было решено жилье вокруг все-таки не возводить. Однако от идеи реконструкции СКК не отказались. В январе 2018-го была подана заявка на участие Петербурга в чемпионате мира по хоккею 2023 года. Как отмечают в ХК «СКА», именно проект реконструкции СКК с «созданием новой инфраструктуры» был представлен в Международную федерацию хоккея на льду (IIHF), благодаря чему Россию и выбрали.

Архитекторы от ХК «СКА» дважды выходили на Градсовет Петербурга, но каждый раз получали критику в ответ на проект, так как на месте снесенного СКК явно обещалось строительство новой арены. На какое-то время история затихла, а мнение Градсовета смягчилось. Поиски концессионера начались в октябре 2019 года. Заявку подала единственная компания — ООО «СКА-Арена». Теперь власти ждут от «СКА-Арены» конкурсного предложения.

Как объяснил глава комитета по инвестициям Роман Голованов, в Московском районе предполагается создать современный многофункциональный спортивно-культурный комплекс с ледовой ареной вместимостью не менее 20 тысяч зрителей. Малая арена для тренировок должна будет вмещать не меньше 300 человек. Общая площадь объекта не превысит 180 тыс. кв. метров. По предварительным оценкам, это будет стоить около 25 млрд рублей, из них Петербург заплатит не более 10 млрд. Таких масштабных ледовых арен в Европе еще не существует. Ее появление позволит развивать различные зимние виды спорта в северной столице, от шорт-трека до фигурного катания, а не только хоккей, убеждены в комитете по спорту.

«Если у нас сегодня появляется такая возможность — получить современный, спортивный ледовый дворец — мы это только приветствуем», — сказал первый зампред комитета Николай Растворцев.

СКК «Петербургский» (сс) Monoklon

Сейчас СКК «Петербургский» эту функцию не выполняет. В 2018 году там прошло 69 мероприятий, из них только три спортивных. В текущем году — 32 мероприятиях, только одно спортивное, да и то — с большим скандалом, так как из-за протечек там «чуть было не угробили» оборудование, которое завезла федерация фехтования.

«Мы убедились, что количество воды, протекающей даже без дождя, достаточно большое. Это значит, что там в пространстве накопилась вода, конденсат, это требует вскрытия потолочного пространства», — объяснил Растворцев.

Спасать конструктивизм, как Трезини

Глава Совета архитекторов Петербурга Олег Романов заявил, что существуют решения, которые позволят вписать 20 тыс. зрителей и модернизацию в существующие объемы СКК, которые необходимо спасти.

«Кто-то считает, что история развития архитектуры кончилась на Трезини и Кваренги, но в советское время тоже были построены выдающиеся здания и сооружения, которые просто необходимо взять по охрану. Конечно, наше сообщество абсолютно против любого варианта, который приведет к сносу», — сказал Романов. По его мнению, нужно защитить хотя бы наружный периметр пилонов и крышу-мембрану, за новаторство которой СКК в свое время попал в пятерку самых выдающихся инженерных сооружений мира.

В марте 2019 года Совет архитекторов вместе с ВООПИиК подали в комитет по охране памятников (КГИОП) пакет документов, чтобы поместить СКК в перечень выявленных объектов культурного наследия и защитить от сноса, но получили отказ. Отказ обусловлен тем, что к тому моменту не прошло сорока лет с момента ввода здания в эксплуатацию.

«Теперь мы имеем ситуацию определенного цейтнота, но она не необратимая. Было бы правильно не допустить каких-то непоправимых ошибок по уничтожению и сносу объекта», — сказал Кононов. Новую заявку подадут в декабре 2019 года, так как к 27-му числу как раз минут заветные 40 лет.

Заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Александр Кононов Voopik-spb.ru

Загадка реконструкции

Глава комитета по инвестициям Роман Голованов пояснил, что по договору концессионер обязуется провести реконструкцию. «Понятие реконструкция основывается на проектном решении, которое должно быть им разработано и представлено городу», — объяснил Голованов.

В зале зачитали то определение реконструкции, которое заложено в проект. Оно включает в себя «изменение параметров объекта, его частей, высоты, количества этажей, площади, объемов, в том числе надстройку, пристройку, расширение, а также демонтаж, замену или восстановление несущих строительных конструкций».

По мнению депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, под это можно «подвести полный снос», и это развязывает руки инвестору. Но Голованов парировал, что не может «изменить законодательство, которое описывает понятие реконструкции». «Мы не должны выстрелить себе в ногу и сформулировать условия, которые не позволят ни концессионеру, ни концеденту дальше реализовать проект», — ответил Роман Голованов.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов тоже выделил для себя из конкурсной документации акцент на слове «демонтаж». Глава КГА Владимир Григорьев, вопреки ожиданиям Рассудова, не поддержал депутата. Комитет считает, что документация соответствует закону. Более того, чиновник убежден, что Градостроительный кодекс вовсе не содержит четкого определения понятия «реконструкция». Она должна просто улучшить эксплуатационные свойства объекта концессионного соглашения. «Определение это является с юридической точки зрения открытым. То есть оно допускает применение разных способов, которые укладываются по смыслу в понятие «реконструкция», — объяснил Григорьев.

По его мнению, проектные решения должны базироваться на детальном обследовании технического состояния здания. «К сожалению, при реконструкции возможны действительно очень неожиданные повороты», — признал Григорьев. Для того, чтобы приспособить СКК 1979 года постройки к современности, его нужно серьезно нагрузить, и выдержит ли конструкция, покажет только точный расчет. «Без этого говорить о том, что обязательно надо сохранить эту конструкцию или обязательно ее надо снести, с профессиональной точки зрения мне кажется преждевременным», — убежден председатель КГА. Впрочем, он уточнил, что реконструкция всегда выйдет дороже и дольше, в отличие от нового строительства.

Глава КГА Владимир Григорьев Kgainfo.spb.ru

Судя по всему, такие подробные расчеты будут проводиться уже победившим инвестором. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM Роман Голованов, в случае, если проект не совсем понравится городу, после заключения соглашения его можно не утверждать, но стоит ли это делать, учитывая сжатые сроки и чемпионат мира по хоккею?

«Непростой вопрос с учетом, что сроки реализации проекта — 2023 год. Чем непоследовательнее город будет подходить к решению этого вопроса, тем дальше мы отодвигаем сроки реализации проекта. Маневр у нас, с одной стороны, есть — право отказаться от каких-либо решений. С другой стороны, мы получим риск неввода объекта в эксплуатацию», — рассудил Голованов.

Чего хочет федерация

Смольный утверждает, что новая ледовая площадка вместимостью 20 тыс. зрителей необходима по требованию IIHF. Как заметил единоросс Сергей Никешин, на этапе строительства стадиона «Газпром-Арена», его представляли как площадку, способную принять хоккейные матчи, и, следовательно, зачем строить еще одну.

Николай Растворцев пояснил единороссу Никешину, почему нельзя провести ЧМ-2023 по хоккею на новом стадионе на Крестовском. Турнир состоится весной, а до мая на футбольном стадионе проходят матчи РФПЛ. Предложение Никешина передвинуть график российского футбольного чемпионата Растворцев не приветствовал. «Мы не можем в ущерб одному виду спорта развивать другой», — развел руками первый зампред комспорта.

Стадион «Газпром-Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Интерес депутата Алексея Ковалева от «Справедливой России» вызвали собственники самой «СКА-Арены». В Смольном пояснили, что новый комплекс будет принадлежать Петербургу, но эксплуатировать его в течение 55 лет будет указанное ООО. Роман Голованов не стал называть фамилий людей, кому будет принадлежать компания на момент сдачи объекта в эксплуатацию и кто будет получателем прибыли.

Роман Голованов сослался на общепринятую практику реализации проектов по ГЧП в России: всегда создается специальная проектная компания, которая привлекает в качестве акционеров или компаний-партнеров тех, кто будет отвечать за строительство и другие задачи. После постройки содержание объекта и прилегающей территории финансово тоже ляжет на концессионера, и это достаточно серьезные затраты. А все, что город будет получать от эксплуатации, — это налоги в казну.