Салехард, , 08:39 — REGNUM На Ямале сравнили стоимость ледовых городков в местных муниципалитетах согласно данным сайта госзакупок. И выявили нехорошую тенденцию: самая дорогая «ёлка» — в весьма небольшом городе, а подрядчиками являются фирмы из других регионов, сообщает «ЯмалPRO».

Власти города Губкинский заключили контракт с фирмой из Екатеринбурга ещё в августе на сумму 18 млн рублей. Главе муниципалитета Андрею Гаранину пришлось объясняться с жителями по поводу дорогого новогоднего удовольствия. Градоначальник пояснил, что контракт заключён на шесть ледовых городков, которые раскинутся по всему Губкинскому. Отметим, что в этом городе проживает 28,7 тыс. человек.

Вторым по дороговизне на Ямале станет ледовый городок в Муравленко, где проживает 32 тыс. человек. Здесь он обойдётся в исполнении пермского подрядчика в 8,19 млн рублей.

В столице ЯНАО Салехарде за ледовый городок пермский подрядчик получит 7,33 млн рублей. Здесь проживает 50 тыс. человек.

В Лабытнанги, с населением 26 тыс. человек, праздничный новогодний городок строят подрядчики из Екатеринбурга за 3,71 млн рублей.

Самым скромной по стоимости на Ямале станет «ёлка» для 44 тыс. жителей Надыма, которую соорудят умельцы из Свердловской области за 2,5 млн руб.