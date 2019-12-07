Мехико, 7 декабря 2019, 07:27 — REGNUM Крупное месторождение нефти обнаружено на юго-востоке Мексики. Об этом 7 декабря сообщает газета El Universal.
Издание приводит слова генерального директора государственной нефтегазовой компании Pemex Октавио Ромеро Оропеса, сообщающего президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору об обнаружении месторождения (получившего название «Кески») в штате Табаско.
«Мы можем подтвердить Вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом в 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P», — заявляет Оропеса.
Открытие этого месторождения оценивается в Мексике, как самое важное за последние 30 лет.