Нью-Йорк, США, , 07:21 — REGNUM Уверенный рост после сообщений американского президента Дональда Трампа о продвижении торговой сделки с КНР продемонстрировали ведущие промышленные индексы США при окончании торгов 6 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, при окончании торговых операций фьючерс на индекс Dow Jones вырос до 27 997,86 пункта или на 1,16%. Индекс NASDAQ — подрос на 0,99%, достигнув 8655,301 пункта, а S&P 500 — увеличился на 1%, зафиксировавшись на отметке в 3148,65 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Дональд Трамп подтвердил продолжение торговых переговоров с Китаем, отметив, что они «идут хорошо».

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