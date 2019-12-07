Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал руководство Всемирного банка (ВБ) перестать выдавать кредиты Китаю. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Почему Всемирный банк дает кредиты Китаю? Как это возможно? У Китая достаточно денег, а если нет, так пусть заработают. ПРЕКРАТИТЕ!», — заявил Трамп.

По данным Reuters, представители Белого дома и ВБ пока никак не прокомментировали высказывание американского президента.

Ранее Всемирный банк одобрил выделение Пекину кредитов под низкие проценты на сумму в $1−1,5 млрд ежегодно до июля 2025 года. Согласно плану ВБ, предполагается снижение объемов кредитования по сравнению с предыдущей пятилеткой. Тогда Китай получал от Всемирного банка $1,8 млрд ежегодно.

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