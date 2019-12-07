Ташкент, , 01:15 — REGNUM В 2019 году экспортировано 1,3 миллиона тонн фруктов и овощей на 1 миллиард 100 миллионов долларов, что, безусловно, имеет важное значение для развития отрасли, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что для дехкан и фермеров важным является вопрос: как обеспечить качественную переработку и поставку на внутренний и внешний рынки выращенной плодоовощной продукции, не допуская ее порчи и потерь.

«В этом году данной задаче было уделено особое внимание, для этой цели привлечено 1 триллион 37 миллиардов сумов (один доллар-9500 сумов) инвестиций. В результате построено 180 современных центров по переработке, хранению и логистике плодоовощной продукции мощностью 254 тысячи тонн. Благодаря этому создано свыше 54 тысяч новых рабочих мест», подчеркнул Мирзиёев.

Он сообщил, что в настоящее время «в нашей стране перерабатывается 3 миллиона 500 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и экспортируется готовой продукции на 350 миллионов долларов».

«Мы поставили перед собой цель — довести в следующем году экспорт плодоовощной продукции до 2 миллиардов 500 миллионов долларов, а в ближайшие три года — до 5 миллиардов долларов. С этой целью широко внедряется передовой опыт таких стран, как Испания, Нидерланды, Польша, Греция, Турция, Россия, Китай, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия», сообщил глава Узбекистана