Ташкент, , 01:13 — REGNUM В нынешнем сезоне на долю хлопково-текстильных кластеров пришлось 73 процента урожая хлопка-сырца, что на практике доказывает эффективность данной системы, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Учитывая это, мы приняли решение со следующего года выращивать хлопок на 100 процентов кластерным методом. Наряду с этим последовательно продолжим создание кластеров в зерноводстве, плодоовощеводстве, птицеводстве, животноводстве, рыбоводстве, шелководстве», сказал президент

Президент также отметил, что в нынешнем году в распоряжении дехкан и фермеров осталось 3 миллиона 800 тысяч тонн зерна.

«Думаю, правильно будет сказать, что это является самым важным достижением завершившегося сезона», подчеркнул президент.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, при выращивании зерна фермеры берут на себя обязательство сдать определенное количество продукции государству. Факт, что большое количество зерна, после сдачи обязательной нормы, осталось у фермеров, вызвало одобрение президента