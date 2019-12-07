Ташкент, , 01:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание тружеником полей в связи с Днем работников сельского хозяйства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В текущем году благодаря вашему кропотливому труду было выращено 7 миллионов 130 тысяч тонн зерна, 2 миллиона 845 тысяч тонн хлопка, 19 тысяч 600 тонн коконов, 21 миллион тонн плодоовощной продукции, 400 тысяч тонн риса, произведено 2 миллиона 600 тысяч тонн мяса, 11 миллионов тонн молочной продукции, 8,1 миллиарда штук яиц», говорится в послании.

Президент отметил, что в последние четыре года на 300 тысячах гектаров низкоурожайных хлопковых и зерновых полей было освоено выращивание плодоовощных и других продовольственных культур.

«В том числе на 32 тысячах гектаров разбиты интенсивные сады, на 15 тысячах гектаров — виноградники, на 2 тысячах гектаров построены современные теплицы, на 114 тысячах гектаров выращиваются овощи и картофель, на 72 тысячах гектаров — бобовые и масличные культуры, на 52 тысячах гектаров — кормовые культуры», отметил Мирзиёев.

В результате, отметил он, в этом году от реализации сельскохозяйственной продукции получено 217 триллионов 700 миллиардов сумов (один доллар-9500 сумов) прибыли, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году.

«Ссельское хозяйство каждый год сталкивается с новыми испытаниями и трудностями из-за глобальных изменений климата и экологических проблем нашего региона. Несмотря на это, дехкане и фермеры, живущие заботой о земле, умеют даже в таких сложных условиях, используя все свои знания, навыки и опыт, достижения науки, вырастить богатый урожай», отметил Мирзиёев