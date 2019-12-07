Лондон, , 01:06 — REGNUM У Великобритании будет достаточно времени после выхода из состава ЕС, чтобы заключить торговое соглашение с Евросоюзом, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на теледебатах с лидером лейбористов Джереми Корбином, передает BBC.

«У нас будет достаточно времени, чтобы согласовать и заключить новые соглашения о свободной торговле, не только с ЕС, но и с другими странами мира», — заявил он.

Отмечается, что в ответ Корбин отметил, что на согласование торговой сделки с Соединенными Штатами может уйти до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что принятое главой правительства страны Борисом Джонсоном соглашение по Brexit будет разрушительным для экономики страны. По его мнению, Brexit приведет к таможенным барьерам при торговле с Ирландией.

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