Москва, , 01:23 — REGNUM Департамент информационных технологий (ДИТ) города Москвы совместно со Сбербанком создали IT-компанию — ООО «Цифровые платформенные решения» во главе с Андрем Бородининым, ранее занимавшим пост на государственной службе в должности заместителя руководителя ДИТ.

Долевое участие выглядит следующим образом: 50,1% компании принадлежит дочернему предприятию Сбербанка — ООО «Цифровые активы», остальные 49,9% — АО «Электронная Москва».

Какова цель создания такого предприятия? И почему ДИТ не может привлекать сторонние IT-компании, в которых нет дефицита, особенно в Москве, для реализации своих целей?

Из комментариев руководителя ДИТ Москвы Эдуарда Лысенко становится ясно, что департамент ищет наиболее передовую цифровую платформу, и все это, конечно же, на благо жителей столицы.

« Такое сотрудничество позволит повысить эффективность работы и расширить спектр существующих методик, а также проанализировать и усовершенствовать используемые сегодня модели », — заявил он.

Видимо, наиболее передовые технологии есть только у Сбербанка, иначе как объяснить участие компании во многих федеральных и региональных проектах и альянсах, а её главу — в правительственной подкомисии?

Напомним, что так называемые коробочные решения Сбербанка на сегодняшний день покрывают нацпроекты «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Чистый воздух». В 2018 году Сбербанк предоставил финансирование более чем 30 региональным проектам на сумму свыше 12 млрд руб. без учета крупных федеральных проектов.